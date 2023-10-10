Байден заявил об отправке Израилю первой партии военной помощи

Президент США, Джо Байден, сегодня утром подтвердил в ходе своего второго телефонного разговора за два дня с премьер-министром Израиля, Биньямином Нетаньяху, что американская военная помощь уже направлена в страну, которая оказалась под угрозой после атаки со стороны ХАМАСа на юг Израиля.

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В пресс-релизе от Белого дома отмечается, что президент передал информацию о предстоящих поставках дополнительной помощи для Армии обороны Израиля и подчеркнул американскую готовность поддержать союзника в этом сложном времени.

Ранее, издание The Times of Israel информировало, что Джо Байден дал директиву о предоставлении дополнительной помощи Израилю. Отмечается также, что и сам президент, и вице-президент Камала Харрис проинформированы о развивающейся ситуации и выразили решимость поддерживать тесный контакт с израильскими партнерами в будущем.

В субботу, 7 октября, израильская армия объявила о ракетных атаках со стороны палестинских радикалов из сектора Газа на территорию Израиля, что привело к началу военной операции со стороны Армии обороны Израиля.

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Подчеркивается, что эти события происходят на фоне решения Палестины прекратить все контакты с Израилем, что было вызвано спецоперацией "Дом и сад" израильской армии на Западном берегу реки Иордан, направленной на борьбу с местными террористическими ячейками.