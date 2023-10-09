Пентагон направит авианосец в восточную часть Средиземного моря

Шеф Министерства Обороны США, Ллойд Остин, принял важное решение в ответ на нападение движения ХАМАС на Израиль и после консультации с президентом США Джо Байденом. По его указанию, авианосец USS Gerald R. Ford был отправлен в восточную часть Средиземного моря, согласно сообщению, опубликованному на сайте Пентагона.

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Остин ясно пояснил: "Для обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе, я принял шаги по усилению присутствия нашего ведомства. Мы выделили авианосную ударную группу Gerald R. Ford для операций в Восточном Средиземноморье".

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Также стоит отметить, что ранее Ллойд Остин подтвердил американскую поддержку права Израиля на самооборону и подчеркнул, что позиция США по этому вопросу остается неизменной. Министр остается бдительным в отношении развития ситуации в Израиле и обещал оказать помощь этой стране по мере необходимости.