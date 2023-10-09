В ходе переговоров в Египте палестинские группировки не согласились на освобождение израильских заложников

В ходе переговоров в Египте палестинские группировки не согласились на освобождение израильских заложников, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).По информации WSJ, египетские представители не сумели убедить палестинские организации в необходимости освобождения израильских заложников, включая раненых.

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Даже усилия госсекретаря США Энтони Блинкена, проведенные через телефонные консультации с коллегами в регионе, оказались безрезультатными, как отмечается в публикации.

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Ранее посольство Израиля в Вашингтоне сообщило, что бойцы из палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля, включая как мирных жителей, так и военных. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви также выразил опасения о возможном наличии российских граждан среди заложников.