Выпущен указ о подготовке к эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся недалеко от ливанской границы

Израильский министр обороны Йоав Галлант дал приказ подготовиться к эвакуации населения вблизи границы с Ливаном, как сообщает газета Haaretz.Согласно изданию, Галлант выдал указ о подготовке к эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся недалеко от ливанской границы.

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Ранее израильская армия ЦАХАЛ объявила о необходимости эвакуации местных жителей, проживающих у границы с сектором Газа. Подобные меры принимаются с учетом текущей оценки ситуации.

Утром 7 октября палестинские активисты из сектора Газа выпустили ракеты в сторону израильской территории, что послужило началом военной операции со стороны Армии обороны Израиля.

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В ответ на данный акт агрессии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о проведении операции по устранению террористов и объявил о начале "военного конфликта, которого ХАМАС еще не видел".