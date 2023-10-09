Госсекретарь выразил озабоченность возможным вовлечением организации "Хезболла" в конфликт с Израилем и призвал ее членов избегать участия в военных действиях

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность возможным вовлечением ливанской организации "Хезболла" в конфликт с Израилем и призвал ее членов избегать участия в военных действиях. Эти слова американского политика были процитированы РИА Новости.

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Блинкен подчеркнул, что президент США, Джо Байден, был крайне ясен в своем обращении ко всем заинтересованным сторонам, предупреждая о возможных последствиях для региона. Он акцентировал внимание на недопустимости открытия нового конфликта на Ближнем Востоке, будь то на севере с участием "Хезболлы" и Ливана, на Западном берегу или в других регионах.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон явно выразил свою позицию относительно необходимости избегать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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Ранее ливанская организация "Хезболла", получающая поддержку от Ирана, взяла на себя ответственность за обстрел позиций Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ). В ответ на это, израильская армия начала проводить воздушные удары по ливанским районам. Позже Израиль применил танки и артиллерию для обстрела ливанской территории, что привело к ранениям мирных жителей арабской страны.