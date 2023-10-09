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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность возможным вовлечением ливанской организации "Хезболла" в конфликт с Израилем и призвал ее членов избегать участия в военных действиях. Эти слова американского политика были процитированы РИА Новости.
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Блинкен подчеркнул, что президент США, Джо Байден, был крайне ясен в своем обращении ко всем заинтересованным сторонам, предупреждая о возможных последствиях для региона. Он акцентировал внимание на недопустимости открытия нового конфликта на Ближнем Востоке, будь то на севере с участием "Хезболлы" и Ливана, на Западном берегу или в других регионах.
Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон явно выразил свою позицию относительно необходимости избегать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее ливанская организация "Хезболла", получающая поддержку от Ирана, взяла на себя ответственность за обстрел позиций Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ). В ответ на это, израильская армия начала проводить воздушные удары по ливанским районам. Позже Израиль применил танки и артиллерию для обстрела ливанской территории, что привело к ранениям мирных жителей арабской страны.