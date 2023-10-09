Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»

Военно-политическое руководство Израиля объявило о переходе страны в "режим военного конфликта", согласно официальному заявлению, представленному канцелярией премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, как сообщает The Times of Israel.

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Следует отметить, что было принято решение о применении 40-го пункта закона о правительстве, определяющего порядок объявления военного положения. Последний раз этот механизм использовался более 50 лет назад, во времена арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.

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Утром 7 октября израильская армия доложила о ракетных атаках со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на эти атаки, Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал провести операцию для ликвидации террористов и заявил о начале "войны, какой ХАМАС еще не видел".