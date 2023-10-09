Израиль обстрелял Ливан из танков и артиллерии





Израильская армия совершила атаку на ливанские поселения. Эту информацию подтвердила армия Ливана в официальном заявлении, которое было распространено агентством РИА Новости.

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Согласно полученным данным, атака включала в себя использование танков и артиллерии, которые нанесли удары по окрестностям нескольких ливанских поселений, включая Шебаа, Халта, Кфар-Шуба и Эль-Хеббария. В результате атак есть случаи, которые привели к ранениям, и пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Следует отметить, что эта атака последовала за предшествующими обстрелами, совершенными движением "Хезболла" со стороны Ливана. Израиль рассматривает этот ответ как меру противодействия провокациям.

Комментируя ситуацию, журналистка "Известий" Анхар Кочнева подчеркнула, что, несмотря на напряженность, вызванную этими инцидентами, пока что нельзя назвать их началом полномасштабной войны между двумя государствами. Она считает, что это стандартные события, которые регулярно возникают и решаются в рамках напряженных отношений.

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Кроме того, Кочнева подчеркивает, что ночной обстрел, хоть и продемонстрировал силу, не носит признаков желания Ливана участвовать в широкомасштабных военных действиях против Израиля. Однако следует учесть, что в Ливане находится значительное число этнических палестинцев, около 650 тысяч человек, и их поддержка может оказать влияние на развитие ситуации, особенно в контексте "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).