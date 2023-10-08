Италия заявила об ограниченности своих ресурсов для помощи Украине

Италия продолжает оказывать поддержку Украине и выступает в роли активного участника в политическом урегулировании ситуации. Однако, как подчеркнул министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera, ограниченность финансовых и технических ресурсов страны ставит определенные ограничения перед Италией.

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Крозетто также отметил, что наблюдается длительный конфликт на местах между Украиной и Россией, и Италия продолжает поддерживать сторону, которую она признает справедливой. В то же время, чиновники страны активно работают над возможностью сближения Москвы и Киева для переговоров.

Министр выразил надежду на подготовку восьмого пакета военной помощи Украине к декабрю, подчеркивая, что для этого потребуется тесное взаимодействие с украинскими представителями и техническими специалистами Министерства обороны Италии.

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Согласно заявлению бывшего агента ЦРУ Рэя Макговерна, Соединенные Штаты Америки намерены активно содействовать переговорам между Украиной и Россией в ближайшей перспективе.