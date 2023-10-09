Описана обстановка в Ливане после обстрела Израилем

В результате последних событий между Израилем и Ливаном, следует подчеркнуть, что оба государства совершили несколько атак на территории друг друга. Но важно также отметить, что данный инцидент нельзя назвать масштабной войной, так как это типичная ситуация, которая регулярно возникает и имеет исторические корни. Об этом сообщила Анхар Кочнева, журналистка из "Известий".

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В настоящее время обстановка в Ливане остается спокойной, и ночные обстрелы скорее всего представляли собой демонстрацию силы, утверждает Кочнева. По ее мнению, Бейрут не планирует вступать в военные действия против Израиля.

Важно отметить, что в Ливане проживает значительное количество этнических палестинцев, которые могут поддержать "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) в случае вооруженных действий против Израиля. Как подчеркивает журналистка, это один из факторов, который следует учитывать при анализе потенциальных военных действий со стороны Ливана.

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Утром 8 октября поступила информация о том, что израильская армия начала наносить удары по районам в Ливане в ответ на обстрелы, исходящие от движения "Хезболла".