Израиль назвал число ликвидированных бойцов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) добилась успеха в операции, проведенной в секторе Газа, уничтожив более 400 боевиков, связанных с "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС), и задержав десятки из них. Эти события были официально объявлены на брифинге пресс-секретаря армии Даниэля Хагари, как передает РИА Новости.

реклама

Хагари подчеркнул, что в настоящее время происходят ожесточенные бои в коммуне Кфар-Аза, расположенной в южном регионе Израиля.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по комплексу, принадлежавшему главе разведки ХАМАС. Предшествующие этому события свидетельствовали о начале израильской армии атаки на позиции ХАМАС в секторе Газа. Перед началом операции армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть свои дома.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа осуществили ракетный обстрел территории Израиля, что послужило поводом для начала военной операции со стороны Армии обороны Израиля.