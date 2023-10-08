В ООН раскрыли число покинувших дома жителей сектора Газа

Более 20 тысяч жителей сектора Газа вынуждены были оставить свои дома из-за обстрелов, проводимых израильской армией. Эти данные были предоставлены Управлением по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций (УКГВ), согласно информации, распространенной агентством РИА Новости.

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По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), как минимум 20 тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в 44 школах. Также сообщается, что 28 временных приютов были организованы в различных районах сектора Газа, исключая Хан-Юнис.

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Ранее Армия Израиля объявила о проведении ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа и призвала жителей эвакуироваться из своих домов, отмечая, что эти действия являются неотложной мерой в ответ на операции ХАМАС.