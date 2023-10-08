Сенатор назвала Крымский мост артерией жизни для полуострова

В интервью для РИА Новости сенатор, представляющая исполнительный орган власти Севастополя, Екатерина Алтабаева, выразила важность Крымского моста для полуострова, подчеркнув, что даже после появления сухопутного маршрута мост остается жизненной артерией региона.

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Алтабаева также подчеркнула, что Крымский мост стал символом мощи России для всех её граждан и одновременно символом единения Севастополя с Великой Россией. Она подчеркнула, что первостепенной задачей является обеспечение надежной и бесперебойной службы моста для всех жителей региона.

Политик также уделяет внимание обеспечению безопасности моста, осуждая теракты, которые происходили на нём. По словам Алтабаевой, такие инциденты лишь подчёркивают преступную сущность режима в Киеве, который, по её мнению, стоит за организацией этих атак.

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В последние дни движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено дважды в течение 6 октября, подчеркивая актуальность вопроса о безопасности и надёжности этой жизненно важной инфраструктуры для региона.