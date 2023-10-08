В США рассказали о неуязвимом оружии российских войск

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Рэй Макговерн, в эксклюзивном интервью каналу Judging Freedom на YouTube, выразил уверенность в том, что российские гиперзвуковые ракеты представляют собой категорию вооружений, которая приобрела статус неуязвимости и представляет серьезную угрозу, на которую сложно ответить.

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Макговерн уделяет внимание тому, что это высокотехнологичное оружие придает России значительное стратегическое преимущество перед Соединенными Штатами. Он отмечает, что, в то время как Вашингтон сосредотачивал свои ресурсы на разработке истребителей F-35, которые имеют ограничения в действиях при сложных метеорологических условиях, СССР и, позднее, Россия инвестировали в разработку гиперзвуковых ракет, практически невозможных для перехвата.

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Интересно отметить, что Соединенные Штаты, по данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), столкнулись с вызовами и трудностями в разработке гиперзвукового оружия. Эти сложности охватывают процессы разработки и принятия стратегических решений, и американские чиновники признают, что этот путь оказался гораздо более сложным и долгосрочным, чем ожидалось.