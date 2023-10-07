В Израиле заявили о возвращении контроля над военной базой на юге страны

На юге Израиля, который ранее находился под контролем исламистского движения ХАМАС, израильская армия восстановила контроль над военной базой Реим. Это важное событие было объявлено в публикации, представленной изданием The Times of Israel.

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Согласно информации, представленной в публикации, израильская армия успешно вернула контроль над стратегически важным объектом.

В предшествующих заявлениях израильские Вооруженные силы сообщили о проведении операций и сопротивлении боевикам в 22 различных точках южных регионов страны. В настоящее время военные проводят активную проверку населенных пунктов, которые были ими скомпрометированы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вновь привлекла внимание 7 октября, когда Израиль объявил о начале операции в секторе Газа. Перед этим произошла интенсивная бомбардировка территории израильского государства со стороны ХАМАС. По данным Министерства Обороны Израиля, боевики выпустили более 2200 ракет по различным частям страны.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою озабоченность ситуацией в секторе Газа в ходе телефонного разговора с коллегой из Египта, Самехом Шукри. Он подчеркнул неотложную необходимость снижения напряженности в этом регионе и восстановления мира.