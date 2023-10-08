Израиль взял под контроль ряд населенных пунктов вокруг сектора Газа

Важное заявление от представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контр-адмирала Даниэля Хагари, свидетельствует о том, что израильские силы успешно вернули под свой контроль ряд населенных пунктов, расположенных в окрестностях сектора Газа. Эти территории ранее были захвачены боевиками из палестинского движения ХАМАС. Сообщение о данном событии приводит известное издание Haaretz.

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Даниэль Хагари подчеркнул, что израильские силы безопасности восстановили контроль над частью населенных пунктов, которые ранее находились под контролем боевиков ХАМАС.

В предшествующих событиях, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал провести очистку населенных пунктов, прилегающих к границе, и начать мобилизацию резервистов. В своем обращении он также объявил, что страна находится в состоянии военного конфликта и заверил, что ХАМАС "заплатит цену" за сегодняшний нападение.

Полиция Израиля официально заявила о большом количестве боевиков из движения ХАМАС, которые попытались проникнуть на территорию Израиля. По данным ведомства, их численность оценивается в 200-300 человек.

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С утра 7 октября израильская армия сообщила о ракетном обстреле территории Израиля со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на эти ракетные атаки, Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа.