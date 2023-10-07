В Израиле назвали число проникших в страну бойцов ХАМАС

В последних новостях утверждается, что сотни боевиков, связанных с исламистским движением ХАМАС, проникли на территорию Израиля. Данная информация была предоставлена полицией еврейского государства и далее распространилась агентством РИА Новости.

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По уточненным данным, из количество составляет от 200 до 300 человек, что представляет серьезную угрозу для безопасности региона.Представитель полиции также подчеркнул, что несколько десятков человек до сих пор находятся в скрытности на израильской территории, что делает ситуацию ещё более напряженной.

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Напомним, что 7 октября Израиль объявил о запуске военной операции в Газе в ответ на массированный артобстрел со стороны Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом выразил необходимость проведения продолжительной военной кампании для восстановления стабильности и безопасности в регионе.