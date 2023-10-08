Израиль подтвердил факт захвата заложников

Поступило важное объявление от Армии обороны Израиля. Контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил информацию о захвате группой ХАМАС израильских граждан в качестве заложников. Сообщение было опубликовано в The Times of Israel.

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Данный инцидент имел место в районе сектора Газа. Однако на данный момент нет точной информации о количестве захваченных лиц. Более того, пока нет доступных данных о числе жертв в результате столкновений с палестинцами.

Ранее правительство Тель-Авива начало переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, захваченных во время атаки на израильскую территорию недалеко от сектора Газа. Сейчас известно о 35 заложниках, включая как военных, так и гражданских лиц.

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Утром 7 октября израильская армия сообщила о ракетном обстреле территории Израиля со стороны палестинских активистов из сектора Газа. В ответ на этот ракетный обстрел Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа.