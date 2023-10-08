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NataVd
Армия Израиля заявила о начале переброски подразделений в приграничную зону
Армия Израиля начала переброску подразделений в приграничную зону

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Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к оперативному перемещению своих военных подразделений вблизи границы страны. Это стратегическое действие сопровождается публикацией важных видеоматериалов, на которых запечатлены израильские военные, участвующие в процессе переброски. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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На представленных кадрах можно увидеть солдат Израиля, прибывших в этот регион для дальнейшего размещения, а перемещение их осуществляется при помощи военного вертолета.

Утром субботы, 7 октября, израильская армия представила информацию о ракетном обстреле своей территории палестинскими радикальными группировками из сектора Газа. В ответ на этот акт агрессии, ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в Газе. Кроме того, в связи с ухудшившейся ситуацией, было принято решение о массовой мобилизации резервистов и о введении чрезвычайного положения на территории Израиля.

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Представитель Армии обороны, Даниэль Хагари, уточнил, что за последние дни было зарегистрировано более 2200 ракетных ударов по территории Израиля. В ответ на эту серьезную угрозу премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал к действиям, нацеленным на ликвидацию угрозы, и объявил о начале "войны, какой ХАМАС еще не видел".

#новости
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