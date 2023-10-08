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С целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке посол Палестины в России, Абдель Хафиз Нофаль, призвал к созыву заседания Совета Безопасности ООН, как сообщает агентство ТАСС.
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В своем заявлении дипломат выразил серьезные опасения относительно возможности начала большого военного нападения со стороны Израиля на сектор Газа и Западный берег реки Иордан.
Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул важность проведения деэскалации на основе новых принципов, среди которых он выделил принцип двух государств, который, по его мнению, может способствовать урегулированию конфликта.
С начала октября текущего года в ответ на массированные ракетные атаки Израиль объявил о начале военной операции в секторе Газа. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что по территории Израиля было выпущено более 2200 ракет, что привело к обострению конфликта.