Посол Палестины предложил созвать Совбез ООН с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке

С целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке посол Палестины в России, Абдель Хафиз Нофаль, призвал к созыву заседания Совета Безопасности ООН, как сообщает агентство ТАСС.

реклама

В своем заявлении дипломат выразил серьезные опасения относительно возможности начала большого военного нападения со стороны Израиля на сектор Газа и Западный берег реки Иордан.

Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул важность проведения деэскалации на основе новых принципов, среди которых он выделил принцип двух государств, который, по его мнению, может способствовать урегулированию конфликта.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С начала октября текущего года в ответ на массированные ракетные атаки Израиль объявил о начале военной операции в секторе Газа. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что по территории Израиля было выпущено более 2200 ракет, что привело к обострению конфликта.