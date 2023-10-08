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NataVd
Посол Палестины: из-за обострения на Ближнем Востоке нужно созвать СБ ООН
Посол Палестины предложил созвать Совбез ООН с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке

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С целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке посол Палестины в России, Абдель Хафиз Нофаль, призвал к созыву заседания Совета Безопасности ООН, как сообщает агентство ТАСС.

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В своем заявлении дипломат выразил серьезные опасения относительно возможности начала большого военного нападения со стороны Израиля на сектор Газа и Западный берег реки Иордан.

Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул важность проведения деэскалации на основе новых принципов, среди которых он выделил принцип двух государств, который, по его мнению, может способствовать урегулированию конфликта.

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С начала октября текущего года в ответ на массированные ракетные атаки Израиль объявил о начале военной операции в секторе Газа. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что по территории Израиля было выпущено более 2200 ракет, что привело к обострению конфликта.

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neSaint
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"Фанатик amд" я резко стал )))))) когда аргументов нет У меня самого карта с 8 и я прекрасно вижу что этой памяти уже впритык далеко не на ультра.
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Urtgard
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Да мне пох на тенденции что там показывают на ультра текстурах в спонсированных амд проектах чтобы память свою продавать, 1 фиг там никаких отличий в ФХД в качестве текстур что на ультра, что на высок...
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usr721
11:25
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