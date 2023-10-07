МИД России ответил на заявления Швейцарии о минимальных контактах с Москвой

Москва тщательно анализирует и учитывает новую внешнеполитическую стратегию Швейцарии, которая предусматривает минимизацию диалога с Россией. Этот важный шаг был подробно описан и разъяснен на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

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Согласно представителям МИДа России, стратегия внешней политики Швейцарии четко указывает на намерение Берна отойти от принципов "вечного нейтралитета", которые традиционно считались ее характерными чертами. Это свидетельствует о значительных изменениях в позиции Швейцарии по отношению к России.

Помимо этого, Россия также выразила намерение провести анализ, насколько Женева соответствует критериям истинно нейтральной международной дипломатической площадки. Все это будет учтено при формировании стратегии развития отношений между двумя странами в будущем.

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Ранее Швейцария заявила о своем желании пересмотреть свои взаимоотношения с Россией в рамках грядущей внешнеполитической стратегии, сохраняя при этом свою позицию по постоянному нейтралитету и соблюдению норм международного права.