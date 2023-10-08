Захарова назвала «кругом насилия» обострение палестино-израильского конфликта

В свете последних событий, Россия тщательно анализирует усиление напряженности в палестино-израильском конфликте и рассматривает его как еще одно опасное проявление бесконечного цикла насилия. Об этом было объявлено в официальном заявлении, которое сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации.

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В этом заявлении подчеркивается глубокая обеспокоенность, выражаемая Москвой, в связи с резким ухудшением ситуации в палестино-израильском конфликте. В свете этой обеспокоенности Россия подтверждает свою основополагающую позицию, заключающуюся в том, что данный конфликт, который продолжается уже 75 лет, не может быть разрешен с применением военных средств. Мария Захарова также подчеркнула, что единственным путем к решению этой сложной ситуации является политический и дипломатический подход.

В соответствии с высказанными в заявлении взглядами, Россия призывает к нахождению решения через переговоры на международно-правовой основе, предусматривающей учреждение независимого палестинского государства в пределах границ 1967 года. Мария Захарова также отметила, что нарастающее напряжение в регионе непосредственно связано с невыполнением соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Российская сторона, таким образом, призывает Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня и проявлению умеренности.

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Помимо этого, стало известно, что Тель-Авив начал переговоры с представителями радикальных палестинских организаций относительно судьбы израильских заложников, захваченных в результате нападения на территорию Израиля недалеко от сектора Газа.