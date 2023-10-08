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NataVd
Минобороны сообщило о поражении свыше 40 бойцов ВСУ на купянском направлении
Российская "Западная" группировка войск продемонстрировала высокую боевую готовность, отразив пять контратак со стороны бригад ВСУ

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Согласно сообщению от Министерства обороны России, на направлении Купянск российские вооруженные силы успешно провели операцию, в результате которой было уничтожено более 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Российская "Западная" группировка войск продемонстрировала высокую боевую готовность, отразив пять контратак со стороны 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ. Сражение развернулось в районе населенных пунктов Макеевка, расположенных в Луганской Народной Республике (ЛНР), и Лиман Первый в Харьковской области.

По информации, предоставленной Министерством обороны, российские военные сумели нейтрализовать две боевые бронированные машины ВСУ, а также уничтожили два автомобиля. Более того, в ходе операции были повреждены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и артиллерийская система М777, произведенная в Соединенных Штатах.

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Дополнительно в сообщении Министерства обороны подчеркивается, что система противовоздушной обороны (ПВО) России успешно сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Инцидент произошел в районе населенного пункта Преображенка.

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