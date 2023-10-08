В Израиле назвали ответственных за действия ХАМАС

В ответ на акции палестинской организации ХАМАС, Израиль готов ответить с использованием как военных, так и политических средств. Об этом заявил Александр Бен Цви, посол Израиля в России, в интервью агентству ТАСС.Александр Бен Цви выразил убеждение, что Иран играет роль одной из финансово поддерживающих ХАМАС сторон, финансируя данную организацию.

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Он подчеркнул, что Израиль всегда стремится к мирному разрешению конфликта и не имеет претензий к обычным жителям сектора Газа. Однако, террористические группы в регионе используют их как живой щит, а за этим стоят и другие силы, включая Иран, который предоставляет финансовую поддержку подобным террористическим организациям.

Посол Израиля также выразил надежду на понимание Москвой сложности текущей ситуации, в которой находится его страна.

Утром 7 октября организация ХАМАС начала ракетные атаки на территорию Израиля, объявив о начале военной операции. По информации пресс-службы Армии обороны Израиля, воздушная тревога была объявлена в центральной и южной частях страны, а также в приграничных районах, прилегающих к сектору Газа. Кроме того, неопределенное количество террористов проникло из сектора Газа на территорию Израиля.

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Армия обороны Израиля объявила о своей готовности к военному конфликту. Министр обороны страны Йоав Галант анонсировал масштабную мобилизацию резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы и подчеркнул, что исламистское движение допустило серьезную ошибку, начав военную операцию.