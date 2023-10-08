Посольство дало рекомендации находящимся в Израиле россиянам

Посольство России в Израиле предостерегает граждан России, находящихся в стране, о важности тщательного следования указаниям и инструкциям, выданным местными властями. Это важное сообщение было официально представлено в пресс-службе дипломатической миссии и направлено на обеспечение безопасности российских граждан в условиях ухудшившейся обстановки.

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Контекстом для данной рекомендации стало объявление Израилем 7 октября начала военной операции в секторе Газа. Этот шаг со стороны Израиля последовал после серии массированных ракетных атак на территорию государства, осуществленных исламистским движением ХАМАС.

На текущий момент по информации от Посольства России, на 18:00 по московскому времени нет данных о пострадавших среди российских граждан в результате усилившейся конфронтации. Дипломатическая миссия подчеркивает, что в нее не поступали обращения от конкретных лиц с жалобами или просьбами. Гражданам настоятельно рекомендуется оставаться на безопасных местах до получения официальных уведомлений и инструкций от компетентных органов.

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В ответ на массированный ракетный обстрел территории Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна находится в состоянии военного конфликта. Министр обороны Израиля, Йоав Галант, также объявил о начале широкомасштабной мобилизации резервистов. Ситуация продолжает развиваться, и Посольство России в Израиле находится в постоянном контакте с местными властями для обеспечения безопасности и информирования граждан России.