В АТОР назвали число находящихся в Израиле туристов из России

В Израиле находится группа из примерно ста организованных туристов из России, об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) через официальный канал в Telegram. Отметим, что предоставленная информация на данный момент имеет предварительный характер.Следует также отметить, что сегодня, 7 октября, Израиль объявил о начале военной операции в секторе Газа.

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По данным АТОР, точное количество индивидуальных путешественников в этой группе остается неизвестным. Кроме того, организация сослалась на данные сервиса FlightRadar24, которые свидетельствуют о задержках в рейсах в аэропорту Бен-Гурион.

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Израиль начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел территории государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии военного конфликта.