В Херсонской области секретарь отделения «Единой России» пострадал при взрыве

В городе Новая Каховка, находящемся в Херсонской области, произошло серьезное происшествие, в результате которого один мужчина получил тяжелые ранения в результате взрыва своего автомобиля. Об этом стало известно благодаря информации, предоставленной сенатором Игорем Кастюкевичем в его официальном канале на Telegram.

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Подробности инцидента сообщает информационный портал «Газета.ру», которые уточнили, что пострадавшим оказался Владимир Малов, секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия».

Согласно данным, предоставленным Кастюкевичем, взрыв произошел около 9:30 по московскому времени. Медики оценивают состояние Малова как крайне тяжелое. Сенатор подчеркнул, что данный инцидент рассматривается как теракт.

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Более ранее в Херсонской области сотрудниками полиции был обнаружен скрытый склад взрывчатых веществ, который был скрыт под старыми автомобильными покрышками. Внутри этого склада обнаружено 30 килограммов артиллерийского порошка и 1,5 килограмма гексала. Эти находки вызывают серьезные вопросы и требуют дальнейшего расследования.