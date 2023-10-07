Британский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Ветеран Иракской войны, британский полковник Тим Коллинз, высказал свое мнение относительно допущенных ошибок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе конфликта на Украине. Эти комментарии были представлены в его статье, опубликованной в газете Telegraph.

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Коллинз подчеркнул, что главной проблемой, с которой сталкиваются ВСУ, является неспособность адекватно использовать современное западное вооружение. Он также отметил, что украинские военные пытаются сочетать советские тактики с применением иностранной техники.По мнению британского офицера, ответственность за сложности лежит на самих украинцах, поскольку совмещение советских тактик с западными вооружениями просто неэффективно.

Коллинз также подчеркнул, что недоразумения и некомпетентность в действиях ВСУ предоставляют российским снайперам и артиллерии возможность успешно действовать в условиях разминирования и уничтожать технику украинских войск. В результате этого солдаты вынуждены совершать операции в ночное время и сталкиваются с дополнительными сложностями.

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Ранее газета New York Times также обсуждала тактику борьбы ВСУ с снайперами, отмечая, что российские беспилотники эффективно сопротивляются украинским военным.