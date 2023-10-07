В Польше призвали ограничить еще один вид поставок из Украины

Член Европарламента из Польши, Анна Залевская, выразила обеспокоенность и призвала Европейскую Комиссию (ЕК) предпринять решительные меры для защиты польских производителей ягод от негативного влияния дешевых импортных поставок из Украины. В своем официальном обращении к ЕК, она подчеркнула необходимость введения новых ограничений на импорт ягод.

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Залевская напомнила о том, что польские фермеры оказались в тяжелом положении из-за сложной ситуации на Украине и обратилась к Комиссару ЕС по вопросам торговли, Валдису Домбровскису, с призывом принять "срочные меры" для восстановления баланса на европейском рынке ягод, особенно малины.

Она подчеркнула, что в сельскохозяйственной сфере наблюдается аналогичная ситуация, как это было на рынке зерновых после нескоординированного открытия ЕС для украинских зерновых. Польша, крупнейший производитель малины в ЕС, понесла значительные убытки из-за дешевых импортных поставок из Украины. Более низкая цена на ягоды из Украины связана с использованием средств защиты растений, запрещенных в ЕС.

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В своем призыве, Залевская предложила принять необходимые меры для стабилизации закупочных цен на ягоды, включая приостановку импорта замороженных ягод, особенно малины, из Украины. Этот шаг приходит на фоне решения правительства Польши продлить запрет на импорт зерна из Украины, мотивируя это убытками местных фермеров из-за дешевых импортных поставок.