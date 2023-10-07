Попытки атаки украинских военных были успешно предотвращены российскими подразделениями, благодаря применению тактической артиллерии и координации действий авиации

На Краснолиманском направлении российские вооруженные силы успешно отразили семь атак со стороны украинских вооруженных сил, при этом уничтожив около 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию официально представил глава пресс-центра группировки "Центр", Александр Савчук, сообщает РИА Новости.

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Попытки атаки украинских военных были успешно предотвращены российскими подразделениями в районе Торского участка и Серебрянского лесничества, благодаря применению тактической артиллерии и координации действий авиации.

Особое внимание следует уделить роли систем противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, что способствовало обеспечению безопасности территории. Кроме того, в ходе столкновения было успешно подавлено более 20 артиллерийских расчетов украинских войск. Важно подчеркнуть, что в процессе этой оборонительной операции также были уничтожены два командно-наблюдательных пункта украинской армии в районе Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

Предыдущие столкновения также свидетельствовали о высокой боеспособности российских вооруженных сил. Ранее, группировка "Центр" нанесла успешный удар по бригаде "Азов", которая в России признана запрещенной террористической организацией, и штурмовикам ВСУ на Краснолиманском направлении, что привело к более чем 40 потерям среди военнослужащих Украины.

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Стоит отметить, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Этот шаг был сделан в ответ на многочисленные обращения глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи. Москва продолжает следить за развитием событий в этом регионе с целью обеспечения мира и стабильности.