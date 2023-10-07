«Накидка» успешно снижает обнаруживаемость боевых машин как в инфракрасном, так и радиолокационном спектре

В ходе специальной военной операции (СВО) была продемонстрирована впечатляющая способность маскировочного покрытия "Накидка", предназначенного для российских танков Т-90М "Прорыв-3", отклонять ракеты американского противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Эта информация поступила из надежного источника, исследовавшего данный проект, и была представлена агентством РИА Новости.

реклама

Маскировочное покрытие "Накидка" представляет собой многоуровневый материал, который надевается поверх танков, аналогично чехлу. Оно успешно снижает обнаруживаемость боевых машин как в инфракрасном, так и радиолокационном спектре, что делает процесс захвата цели ракетой ПТРК Javelin крайне затруднительным.

Важно отметить, что эффективность "Накидки" может значительно увеличиваться при совместном использовании с дымовыми и аэрозольными завесами, что делает ее мощным средством обеспечения безопасности танков в боевых условиях.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее в июне концерн "Калашников" объявил о начале поставок отечественного маскирующего материала "Накидка" предприятиям машиностроения. Этот шаг содействует дополнительному обеспечению национальной обороны современными и эффективными решениями в области бронетехники.