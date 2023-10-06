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Киевский апелляционный суд оставил под стражей украинского олигарха Коломойского
Суд оставил под стражей украинского олигарха Коломойского

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Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию бизнесмена Игоря Коломойского и решением оставил его под стражей. Олигарха подозревают в мошенничестве и легализации имущества. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

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Суд решил, что Коломойскому будет разрешено внести залог в размере 3,8 миллиарда гривен (примерно 105 миллионов долларов), но его оставят в заключении.

Также отмечается, что по другому уголовному делу против Коломойского сумма залога составляет 509 миллионов гривен (13,8 миллиона долларов), что общей суммой более 4,3 миллиарда гривен (117,3 миллиона долларов) для его освобождения.Сам олигарх прокомментировал решение суда, выразив свою удовлетворенность.

Игорю Коломойскому предъявлено обвинение в хищении средств из "ПриватБанка" на сумму более 9,2 миллиарда гривен (примерно 250 миллионов долларов). Его также подозревают в фальсификации документов для совершения незаконных финансовых операций, организации ограбления огромного имущества, а также в распоряжении средствами, полученными преступным путем.


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