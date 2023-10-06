Зеленский обвинил Россию в фейках об украинской коррупции

Президент Украины, Владимир Зеленский, на саммите Европейского политического сообщества в Испании, выразил обвинения в адрес России в распространении фейковых информаций о коррупции в Украине. Эту информацию распространило украинское издание "Страна.ua".

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Зеленский утверждает, что Россия активно продвигает "распространенный российский нарратив о коррупции" с целью разрушения "единства Европы и поддержки Украины". Он подчеркнул, что партнеры Украины не имеют претензий на украденные средства и отметил, что существуют случаи коррупции, но они не являются общей практикой.

В дополнение к этому, глава государства обвинил бывшего главу Еврокомиссии, Жан-Клода Юнкера, в распространении "российских нарративов" о невозможности вступления Украины в Европейский союз (ЕС) из-за коррупции.

Ранее президент Польши, Анджей Дуда, подчеркнул, что для присоединения Украины к ЕС необходимо бороться с коррупцией и выполнять условия, такие как введение прозрачных механизмов в администрации и экономике, а также соблюдение закона.

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Эти события ставят под сомнение актуальность новостей о коррупции и ее влиянии на процесс интеграции Украины в Европейский союз.