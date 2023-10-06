Названа самая перспективная в мире система ПВО

Российские ПВО, включая системы С-400 и С-500, выделяются среди мировых аналогов своей уникальной маневренностью и способностью противостоять современным, высокотехнологичным видам вооружений. Об этом поделился своим экспертным мнением полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью для «Ленты.ру».

реклама

По словам Матвийчука, американская система Patriot, на которой строится противовоздушная оборона США, предназначена для контроля воздушного пространства и обнаружения разнообразных воздушных объектов, включая космические. Однако опыт на Украине показал, что эта система оказалась громоздкой и не всегда способной эффективно справляться с боевыми задачами. Она не успевает реагировать на современные российские системы, такие как "Авангард" и "Кинжал".В то время как "железный купол" Израиля был признан чрезвычайно успешным в выполнении задач по защите воздушного пространства, особенно от низкотехнологичных ракетных атак.

В заключение, Матвийчук подчеркнул, что на сегодняшний день российские системы ПВО С-400 и С-500 считаются самыми перспективными. Они отличаются более высокой маневренностью и эффективностью и спроектированы для борьбы с современными системами военного и космического нападения, которые могут использоваться странами НАТО.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, стоит отметить, что Украина планирует разрабатывать системы ПВО совместно с США, и данное направление уже находится в стадии активной работы, как сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.