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NataVd
Полковник Матвийчук назвал российскую ПВО самой перспективной в мире
Названа самая перспективная в мире система ПВО

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Российские ПВО, включая системы С-400 и С-500, выделяются среди мировых аналогов своей уникальной маневренностью и способностью противостоять современным, высокотехнологичным видам вооружений. Об этом поделился своим экспертным мнением полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью для «Ленты.ру».

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По словам Матвийчука, американская система Patriot, на которой строится противовоздушная оборона США, предназначена для контроля воздушного пространства и обнаружения разнообразных воздушных объектов, включая космические. Однако опыт на Украине показал, что эта система оказалась громоздкой и не всегда способной эффективно справляться с боевыми задачами. Она не успевает реагировать на современные российские системы, такие как "Авангард" и "Кинжал".В то время как "железный купол" Израиля был признан чрезвычайно успешным в выполнении задач по защите воздушного пространства, особенно от низкотехнологичных ракетных атак.

В заключение, Матвийчук подчеркнул, что на сегодняшний день российские системы ПВО С-400 и С-500 считаются самыми перспективными. Они отличаются более высокой маневренностью и эффективностью и спроектированы для борьбы с современными системами военного и космического нападения, которые могут использоваться странами НАТО.

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Кроме того, стоит отметить, что Украина планирует разрабатывать системы ПВО совместно с США, и данное направление уже находится в стадии активной работы, как сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

#новости
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