Российские войска нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на купянском направлении

Команда воздушных сил российской группировки "Запад" провела серию ударов по позициям Вооруженных сил Украины в направлении Купянска. Эту информацию официально подтвердил глава пресс-службы группировки, Сергей Зыбинский, в своем заявлении для агентства РИА Новости.

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Согласно предоставленным данным, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили семь успешных авиаударов по временным базам украинской армии, находившимся в районах Невского и Новолюбовки. Дополнительно к этому, экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации произвели двенадцать ракетно-бомбовых атак, прицельно поражая скопления живой силы, военной техники и вооружения Вооруженных сил Украины в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Кроме того, в направлении Макеевки был нанесен точечный удар с использованием тяжелой огнеметной системы (ТОС) по району, где находилась 66-я механизированная бригада ВСУ. В итоге, общие потери другой стороны включали в себя одну роту живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а также шесть пикапов и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Такие действия произошли после того, как артиллерийская поддержка российских вооруженных сил помешала попытке Вооруженных сил Украины осуществить ротацию в районе Синьковки на купянском направлении. Кроме того, группировка войск "Запад" нанесла авиаудары по временным базам размещения подразделений 43-й механизированной бригады в районе Чернищины.

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Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, как ответ на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи.