Армению разочаровало заявление ООН по Карабаху

Министерство Иностранных Дел Армении выразило глубокое разочарование в заявлении, представленном делегацией ООН после их визита в Нагорный Карабах 2 октября. Эта информация была опубликована на официальном сайте МИД.

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Согласно представителям МИД, Ереван отреагировал на информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах, во главе которой стоял постоянный координатор ООН в Азербайджане, а также на опубликованный после этого "итоговый" пресс-релиз, с глубокой тревогой и разочарованием.

Министерство Иностранных Дел Армении считает, что данный визит нельзя рассматривать как межведомственную миссию для сбора фактов, и он является крайне предвзятым. Этот визит не соответствует ожиданиям со стороны армянской стороны и мирового сообщества, и не отражает реальной ситуации на местах.

Следует отметить, что 1 октября в Нагорный Карабах прибыла первая миссия ООН за последние почти 30 лет. Азербайджанские власти направили приглашение после проведения антитеррористических операций в этом регионе.

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Баку объявило о проведении "локальных антитеррористических операций" 19 сентября, а 20 сентября правительство Нагорного Карабаха объявило о своей капитуляции. Армения также официально отказалась от своих претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.