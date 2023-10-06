Турция нанесла удары по курдским формированиям в Сирии

Подразделения национальной разведки Турции выполнили атаки по военным объектам террористической группировки РПК/YPG, которая в Турции признана незаконной Рабочей партией Курдистана. Информацию об этом предоставил турецкий канал TRT.

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Сообщается, что атака была направлена на склады, содержащие оружие и боеприпасы, а также на помещения, где находились бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, включая "научно-исследовательские центры".

Ранее турецкие власти заявили, что они имеют право проводить удары по инфраструктуре и энергетическим объектам курдских организаций в Сирии и Ираке, считая их незаконными.

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В ходе антитеррористической операции "Герои", развернутой 3 октября в Турции, было задержано более 900 человек в 64 провинциях страны, по информации предоставленной главой Министерства внутренних дел Турции, Али Ерликая.