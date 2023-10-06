Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе

Российские войска, занятые миротворческой миссией, завершили свои временные наблюдательные миссии в прилегающих к Нагорному Карабаху районах, таких как Аскеран, Мардакерт и Шуша. Эта информация была официально объявлена в пресс-релизе Министерства обороны России.

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Согласно сообщению ведомства, за период их пребывания не было зарегистрировано нарушений режима прекращения огня в зоне, за которую несет ответственность российский миротворческий контингент.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, отметила, что сроки дальнейшего пребывания российских миротворцев в регионе будут устанавливаться в зависимости от развития ситуации.

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Важно отметить, что Министерство обороны России подчеркнуло, что миротворцы продолжают выполнять свои обязанности на территории Карабаха и поддерживать диалог между Баку и Степанакертом.