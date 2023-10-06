Путин обвинил Украину в попытке нанести ущерб «Турецкому потоку»

Украина стремится нанести ущерб газопроводу "Турецкий поток", как заявил президент России, Владимир Путин, в ходе своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума. Президент России отметил, что украинские диверсионные группы активно пытаются атаковать трубопровод, который служит для поставок российского газа в Европу.

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Он отметил, что атаки проводятся с использованием беспилотников и включают в себя участие англоговорящих специалистов и советников. Путин подчеркнул, что английская речь слышна в эфире из районов, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера. Однако он не делает окончательных выводов о том, кто стоит за этими атаками.

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Кроме того, в ходе выступления на форуме, Путин также выдвинул условие для запуска газа по неповрежденной ветке "Северного потока-2", отметив, что для этого необходимо решение правительства Германии.