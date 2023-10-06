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NataVd
Путин: Россия уходит с угасающего рынка Европы в Азию
Путин объявил об уходе России с угасающего рынка Европы

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Россия стратегически меняет свой фокус, покидая европейский рынок и усиливая свое внимание к Азии. Глава государства, Владимир Путин, выразил эту позицию в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое было транслировано на сайте форума.

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В прямой цитате от президента звучит следующее: "Мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках других регионов мира, включая Азию."

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Путин также подчеркнул важность многовековых связей России с Европой в сфере культуры и образования, добавив, что Россия не намерена закрывать двери перед сотрудничеством, но также не будет навязывать свою позицию Европе, если она не готова. Российский лидер также отметил, что в большинстве европейских стран, за исключением Италии и Испании, наблюдается экономическая стагнация, и объяснил успех последних двух стран ростом цен на недвижимость и активным развитием туристической индустрии.

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