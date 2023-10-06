Путин объявил об уходе России с угасающего рынка Европы

Россия стратегически меняет свой фокус, покидая европейский рынок и усиливая свое внимание к Азии. Глава государства, Владимир Путин, выразил эту позицию в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое было транслировано на сайте форума.

реклама

В прямой цитате от президента звучит следующее: "Мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках других регионов мира, включая Азию."

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Путин также подчеркнул важность многовековых связей России с Европой в сфере культуры и образования, добавив, что Россия не намерена закрывать двери перед сотрудничеством, но также не будет навязывать свою позицию Европе, если она не готова. Российский лидер также отметил, что в большинстве европейских стран, за исключением Италии и Испании, наблюдается экономическая стагнация, и объяснил успех последних двух стран ростом цен на недвижимость и активным развитием туристической индустрии.