Путин назвал условие пуска газа по второй ветке «Северного потока-2»

Для возобновления газоснабжения по ветке, которая не была повреждена «Северного потока-2» необходимо только одобрение правительства Германии. Это условие было предложено президентом России, Владимиром Путиным, в ходе пленарной сессии Валдайского форума, которую можно просмотреть на официальном сайте мероприятия.

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По словам президента, остается одна неповрежденная ветка «Северного потока-2», через которую можно поставить 27,5 миллиарда кубических метров газа в Европу. Этот процесс зависит исключительно от решения правительства ФРГ. Вся необходимая инфраструктура уже готова, и после одобрения Германией можно начать поставки газа.

Россия предложила возобновить газоснабжение по второй ветке «Северного потока-2» еще в 2022 году. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что в случае принятия необходимых юридических мер со стороны европейских партнеров, Россия сможет оперативно обеспечить поставки газа по данной ветке газопровода.

Однако правительство Германии отказалось от идеи запустить эту ветку «Северного потока-2», объявив, что Россия больше не рассматривается как надежный поставщик энергоносителей.

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Необходимо отметить, что взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года, а в начале февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой утверждал, что США были причастны к диверсиям на данном объекте.