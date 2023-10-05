Япония начала второй сброс воды с «Фукусимы»

В Японии стартовал второй этап сброса очищенной воды из атомной электростанции "Фукусима-1" в океан, как сообщает агентство Kyodo.

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Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), ответственная за проведение работ, заверяет, что соблюдаются все необходимые меры безопасности. Во втором этапе, который планируется завершить за 17 дней, планируется выпустить около 7,8 тысяч тонн очищенной воды, такого же объема, как и в первом этапе. Сброс будет осуществляться на расстоянии приблизительно в 1 километр от берега, с ежедневным объемом в 460 тонн.

Очищенная вода, готовая для второго этапа сброса, хранится в специальном большом резервуаре. Концентрация радиоактивного трития в этой воде значительно ниже предельно допустимой нормы, составляя всего 1500 беккерелей на литр. TEPCO подчеркивает, что после первого сброса не было выявлено экологических или других серьезных проблем, и концентрация трития в образцах морской воды и рыбы у берегов "Фукусимы" оставалась в пределах нормы.

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Первый этап сброса очищенной воды с "Фукусимы" начался 24 августа и завершился 11 сентября. В октябре представитель TEPCO, оператора атомной электростанции "Фукусима-1", заявил, что они приостановят сброс радиоактивной очищенной воды в случае возникновения аномалий или отклонений от установленных параметров.