В ЛНР рассказали об отступлении ВСУ из-за потери связи

Силы Вооруженных сил Украины временно потеряли связь во время наступления в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка на направлении Донецк, после чего они вынуждены были отступить с некоторыми убытками. Об этом сообщил Андрей Марочко, бывший подполковник Луганской народной республики (ЛНР), через свой канал в Telegram.

реклама

По его высказыванию, во время атаки наблюдались нескоординированные действия со стороны маневренных групп ВСУ, что обычно происходит в случае потери связи. По его информации, эта ситуация продолжалась приблизительно в течение часа, после чего украинские войска вынуждены были отойти с позиций, которые они ранее занимали, и понести потери.

Марочко также выразил предположение, что дезорганизация атакующих подразделений могла быть вызвана как действиями сил РЭБ (радиоэлектронной борьбы), так и проблемами, связанными с пунктом управления.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее военный эксперт отметил, что солдаты ВСУ постепенно переходят к обороне в районе Купянска. Марочко уточнил, что украинские военные проводят инженерные работы для укрепления имеющихся фортификационных сооружений и строят новые.