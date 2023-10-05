ВКС России провели совместные учения с сирийским спецназом

Военные силы России в области космоса провели совместные тренировки с сирийскими спецназовцами, при этом их действия поддерживали ударные вертолеты. Сведения об этом распространило Министерство обороны РФ через свой веб-портал.

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На видеозаписях, размещенных на сайте Министерства, запечатлены высадки сирийских спецподразделений как в дневное, так и в ночное время с различных высот. Также информация подчеркивает, что комплексные тренировочные мероприятия по аэромобильной подготовке проводились совместно с военнослужащими 25-й дивизии специального назначения Сирийской Арабской Армии, которыми руководили инструкторы из России.

Согласно предоставленным данным Минобороны, высадка сирийских военных осуществлялась с привлечением военно-транспортной и армейской авиации ВКС России. В ходе учений солдаты выполнили более 1500 прыжков в пустынных районах провинции Алеппо, а также в гористых местностях Латакии и над акваторией Средиземного моря.

Важно отметить, что во время данных учений сирийские военные впервые в истории Сирийской Арабской Армии успешно осуществили ночную массовую высадку из самолета Ил-76 ВКС России, используя при этом свободное падение и специализированные парашютные системы "Арбалет-2" с высоты 5000 метров и ночное оборудование для видения.

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Как ранее сообщалось Министерством обороны, с начала текущего года ВКС России наблюдали более 1500 запусков космических и баллистических ракет. Организация также подчеркнула, что космические войска активно отслеживали и контролировали ликвидацию около 450 космических объектов и предотвращали опасные близкие столкновения между ними и российскими космическими аппаратами, отправив при этом три предупреждения.