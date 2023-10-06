Во Франции выступили против спонсирования Украины после вступления в ЕС

Глава французской партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил критику по поводу плана Запада по финансированию Украины после возможного вступления в Евросоюз (ЕС). Эту позицию он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (предыдущее название - Twitter).

реклама

В качестве основания для своей точки зрения, Филиппо привел данные из исследования британской публикации "The Financial Times". Согласно этому исследованию, в случае присоединения Украины к ЕС, ей будет выделено 186 миллиардов евро. Это означает, что Франции, согласно Филиппо, придется выплатить Украине 37 миллиардов евро. Политик охарактеризовал данное предложение как "безумие, самоубийство и разрушение". Он призвал западных лидеров отказаться от подобных инициатив.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее газета FT информировала, что вступление Украины в ЕС потребует от Брюсселя 186 миллиардов евро в течение семи лет. Подробности включали в себя 96,5 миллиарда евро для Украины в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС и 61 миллиард евро из фонда сближения ЕС для уменьшения экономических и социальных различий, а также для поддержки устойчивого развития.