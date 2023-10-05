ФБР отреагировало на сообщения о слежке за сторонниками Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) опровергло информацию о слежке за сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа с политическими мотивами. Эту информацию передало агентство РИА Новости.

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По запросу о сообщениях о преследовании сторонников бывшего главы государства перед предстоящими выборами в 2024 году, представитель спецслужбы заявил, что любое утверждение о том, что ФБР преследует людей исключительно из-за их политических убеждений, абсолютно не соответствует действительности. Тем не менее, он признал возможность проведения расследования при наличии обоснованных оснований.

Также ФБР подчеркнуло, что оно занимается расследованиями в отношении тех, кто совершает акты насилия или угрожает насилием.

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Ранее Дональд Трамп высказал уверенность в том, что его не тронут обвинения, которые в его адрес выдвигают. Он отметил, что не беспокоится о возможности оказаться за решеткой и выразил веру в исход ситуации, сказав: "Я даже не думаю об этом и уверен, что в конечном итоге мы одержим победу".