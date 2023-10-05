Украина потребовала от Финляндии экстрадиции арестованного россиянина

Власти Украины официально обратились к Финляндии с запросом на экстрадицию бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич», Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский и являющегося гражданином России. Информацию об этом сообщает издание «Коммерсант».

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Власти Украины обвиняют Тордена в участии в террористической группировке во время вооруженного конфликта на востоке Украины в Донбассе. Считая, что его на Украине ожидают пытки и жестокое обращение, Торден запросил убежище в Финляндии. Представители Тордена утверждают, что его участие в событиях на Луганщине стало причиной его преследования не только в Украине, но и в Норвегии, где ему было отказано в виде на жительство и запрещено въезжать в шенгенскую зону.

В 2023 году Торден считал, что срок наказания истек и ему было выдано биометрическое удостоверение и вид на жительство Финляндии, а также номер социального страхования. Однако, имея бизнес в России, он планировал периодически посещать Норвегию, где проживала его семья.

20 июля он был впервые арестован полицией. Первоначально его арест связывали с нарушением правил пересечения границы шенгенской зоны из-за скрытых личных данных, несмотря на то, что еще в 2016 году из соображений безопасности он официально сменил имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена. Задержанный был помещен в центр содержания мигрантов в Хельсинки с целью последующей депортации. Помимо обвинения в незаконном пересечении границы, также началось расследование относительно лишения вид на жительство в Финляндии.

Сам Торден утверждает, что все обвинения в его адрес являются ложными, так как на Украине в текущей обстановке несложно найти свидетелей, которые готовы выступить как очевидцы преступлений, якобы совершенных бойцами «Русича», а также людей, пострадавших от них.

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Ситуация с Торденом привела к тому, что финские власти выразили намерение ужесточить процедуры выдачи виз и видов на жительство российским гражданам. Об этом заявила глава МВД Финляндии, Мари Рантанен.