Клинтон рассказала о росте российского влияния в мире благодаря Путину

Российское влияние на мировой арене продолжает укрепляться, и это происходит благодаря активным усилиям президента России, Владимира Путина. Это мнение было высказано бывшей госсекретарем США, Хиллари Клинтон, в интервью PBS News.

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Клинтон подчеркнула, что глава российского государства активно проводит операции по воздействию на мировую обстановку. Его стратегия включает в себя попытки подорвать демократические принципы и манипулировать политическими лидерами в свою пользу. Она отметила, что когда российские аргументы и идеи начинают перекликаться в речах людей или появляются в медийных материалах, это усиливает позиции Путина и его стратегическое воздействие на мировую арену.

Бывший госсекретарь также подчеркнула, что большинство членов Конгресса США поддерживает оказание помощи Украине. Согласно ее точке зрения, несмотря на идеологические и политические разногласия, важно преодолевать эти разделения в интересах мира и стабильности.

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Ранее Клинтон также отметила, что российская политика способствует расширению влияния НАТО. Она обратилась к президенту Путину, указав, что он несет ответственность за это расширение своей политикой.