На Украине заявили о готовности США производить системы ПВО совместно с Киевом

Согласно заявлению министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Александра Камышина, США выразили готовность вести совместное производство систем противовоздушной обороны (ПВО) с Украиной. Эта информация была предоставлена им в ходе интервью для издания "Новое время" во время их визита в США.

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Александр Камышин отметил, что во время их визита они получили заверение не только о продолжении финансовой и военной поддержки, но и о согласии работать в сфере совместного производства систем ПВО. Первые результаты данного сотрудничества планируется увидеть к концу 2023 года. Однако на данный момент подробности данного процесса не были уточнены.

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Кроме того, ранее глава МИД Украины, Дмитрий Кулеба, объявил о начале производства снарядов натовского калибра, а также об успешной настройке производства морских дронов и беспилотников большой дальности.