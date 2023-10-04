После падения беспилотника в российском регионе загорелись гараж и сарай

В результате аварии украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области, произошел пожар, который повредил сарай и гараж, находившиеся на частной территории. Эту информацию распространил губернатор региона, Роман Старовойт, через свой Telegram-канал.

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Инцидент имел место в селе Горналь, Суджанского района. Глава области также отметил, что помимо возгорания, произошло разрушение окон. Однако следует подчеркнуть, что в результате падения беспилотного аппарата никто не пострадал.

Роман Старовойт подчеркнул: "Пожар уже был полностью потушен, и мы обязуемся предоставить необходимую поддержку для восстановления ущерба."

В предыдущем инциденте в Курской области, связанном с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадал один человек.

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