Премьер Литвы назвала размер помощи Украине на 2024 год

Литва планирует выделить 340 миллионов евро для оказания помощи Украине, как объявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Это финансирование будет использовано не только для поддержки беженцев из Украины, но и для обеспечения долгосрочной помощи.

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Премьер-министр подчеркнула, что данная сумма 340 миллионов евро уже включена в проект бюджета на 2024 год. Это составляет 0,4 процента от валового внутреннего продукта Литвы, что подчеркивает серьезное стремление страны к поддержке Украины.

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Ранее, глава Министерства иностранных дел Литвы, Габриелюс Ландсбергис, призвал НАТО рассмотреть возможность расширения действия пятой статьи Североатлантического договора и обеспечения Украины "ядерным зонтом".